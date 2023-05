Giro d’Italia 2023 | Almeida vince 16a tappa e Thomas torna maglia rosa

(Di martedì 23 maggio 2023) (Adnkronos) – Joaola 16/adel, la Sabbio Chiese-Monte Bondone di 203 km. Il portoghese della Uae Emirates si impone in una volata a due sul gallese Geraint(Ineos) chein, terzo lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) staccato di 25?. In classifica generaleguida con 18? di vantaggio sue 29? su Roglic. Quarto l’italiano Damiano Caruso (Bahrain Victorious) a 2’50”. Domani 17/a frazione, con partenza da Pergine Valsugana e arrivo a Caorle dopo 195 km. L'articolo proviene da Italia Sera.

