Giro d' Italia 2023 | 17° tappa Pergine Valsugana-Caorle | percorso | orari e altimetria

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 23 maggio 2023) Con la fatica ancora nelle gambe, dopo il tappone con arrivo al Monte Bondone, i ciclisti, rimasti in gara nella corsa rosa, affrontano unasulla carta di trasferimento. La 17°daprevede 197 km completamente pianeggianti. Ildella 17°La 17°deld', in programma mercoledì 24 maggio, partirà da, in provincia di Trento e, dopo aver attraversato le province di Vicenza e Treviso, si concluderà a, in provincia di Venezia, dopo 197 km. Il tracciato, di questa frazione, non prevede nessuna difficoltà altimetrica. La prima parte di gara si svolge lungo le ...