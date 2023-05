Giovanni Falcone | l' ultimo discorso di Paolo Borsellino in ricordo del collega ucciso dalla mafia

Il capo dello Stato nell'anniversario della strage di Capaci: "La Repubblica seppe reagire con rigore e giustizia" "Un insegnamento diresta sempre con noi: la mafia può essere battuta ed è destinata a finire ". Così il capo dello Stato Sergio Mattarella nel 31esimo anniversario della strage di Capaci . "Magistrati ...Il 23 maggio del 1992, nella strage di Capaci persero la vita, la magistrata e moglie diFrancesca Morvillo, e gli uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Sergio Mattarella, nel 31esimo anniversario dell'...Bisogna ammettere che di Francesca Morvillo si è sempre detto poco, ma non certo perché lei fosse una 'costola', un accessorio muto del marito, ma perchéieri come oggi è sempre stato considerato un eroe, la sua di luce avrebbe messo all'ombra chiunque, anche una moglie come la Morvillo. Era una donna mite e discreta ma il suo ruolo ...

Con Giovanni Falcone persero la vita sua moglie Francesca Morvillo, magistrata di valore, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, che lo tutelavano con impegno. Una strage, quella di Capaci, ...