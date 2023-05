Giornalisti | morta Maria Giovanna Maglie Il cordoglio dei colleghi

Maria Giovanna Maglie, ex giornalista del Tg2 e notissima saggista e opinionista tv. Il ricordo di alcuniall'età di 70 anni Maria Giovanna Maglie, ex giornalista del Tg2 e notissima saggista e opinionista tv: ne dà notizia sui social l'amica e collega Francesca Chaouqui. Era stata ...Sostenitrice del segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini , dal 2016 non risulta più iscritta all'Ordine deiper mancato pagamento delle quote annue di iscrizione. La ...Il profilo di Maria Giovanna Maglie E'stamani la giornalista Maria Giovanna Maglie, aveva 71 ... Nel 2016, si legge su biografieonline , viene espulsa dall'Ordine deiper mancato ...

Morta la giornalista Maria Giovanna Maglie: Adesso è in pace Fanpage.it

Grosseto: «Il mondo del giornalismo perde un esempio di onestà intellettuale. Quello del giornalista è un lavoro bellissimo perché dovrebbe essere la voce di che non ce l’ha, un megafono per idee e id ...A darne notizia è Francesca Chaouqui che era accanto a lei al momento del decesso, avvenuto al San Camillo di Roma ...