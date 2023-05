Giornalisti “don Abbondio” | ironie sul Dante di “destra” | applausi per il Manzoni di “sinistra”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 maggio 2023) Se al ministro Sangiuliano scappa di dire che «è il fondatore del pensiero di», tutti giù per terra a scompisciarsi dalle risate. Tutti invece a battere le mani se il presidente Mattarella rivisita in chiave costituzionale il pensiero e l’opera di Alessandro. Quanti don– è il caso di dire – nella stampa italiana. A distinguersi nel trito gioco degli accaparramenti culturali è – ça và sans dire – Repubblica. A detta del quotidiano, infatti, sono ben quattro gli elementi estratti dall’opera del grande scrittore milanese e poi utilizzati dal Capo dello Stato come altrettanti “avvisi ai naviganti“: cultura popolare e non populismo, uomo e non etnia, unità nazionale e non autonomia rafforzata, cattolicesimo integrale e non integralismo religioso.strumentalizzato in ...