Giorgio Simone morto dissanguato scivolando su una porta a vetri | indagata la fidanzata per averlo spinto

(Di martedì 23 maggio 2023) Sono sei gli indagati nelle indagini per la morte di un 28enne salentino,, che la notte del 16 aprile del 2020 perse la vita nella sua abitazione vicino a Rivergaro , in provincia di Piacenza...

Non sarebbe stato un incidente domestico la causa della morte di Giorgio Simone, un operatore socio sanitario di 28 anni di Montesano salentino, deceduto il 16 aprile del 2020 a Rivergaro (in provincia di Piacenza), a causa di un'emorragia causata dall'impatto ... Giorgio Simone non sarebbe morto a causa di un incidente in casa provocato da lui stesso, cioè un calcio ad un porta a vetri che recise un'arteria dissanguandolo. Ma fu la sua fidanzata, con cui stava ...

Morte di Giorgio Simone, non fu un incidente. Spinto dalla fidanzata finì sulla porta a vetro: recisa l'arteria poplitea Corriere

Sono sei gli indagati nelle indagini per la morte di un 28enne salentino, Giorgio Simone , che la notte del 16 aprile del 2020 perse la vita nella sua ...Due anni fa l'operatore socio sanitario morì a Piacenza, ma grazie alla determinazione dei familiari del ragazzo è stata depositata una consulenza a firma di Isabel Martina che ha ribaltato la dinamic ...