Giorgio Mori | il centenario che aveva sete di libertà

(Di martedì 23 maggio 2023) La sera del 21 maggio è morto, classe 1923, partigiano di Carrara, uno degli ultimi combattenti sulla Linea Gotica occidentale.era nato in una famiglia in cui first appeared on il manifesto.

Non sarebbe stato un incidente domestico la causa della morte diSimone, un operatore socio sanitario di 28 anni di Montesano salentino, d eceduto il 16 aprile del 2020 a Rivergaro (in provincia di Piacenza), a causa di un'emorragia causata dall'impatto ...Fu sepolto nella Cappella di Sannel parco del Castello di Windsor, residenza reale di 900 anni. I discendenti di Alemayehu chiedono che i suoi resti vengano riportati nel suo Paese d'origine.Secondo l'accusa, infatti, durante la litenon avrebbe sferrato un calcio alla porta. Sarebbe stata la fidanzata a colpirlo al petto.indossava i calzini e in seguito alla spinta ...

Addio all’ultimo eroe della Resistenza E’ morto Giorgio Mori, il partigiano LA NAZIONE

Giorgio Simone, nel 2020, morì dissanguato in casa. Ma secondo la versione della fidanzata fu lui a dare un calcio alla porta ferendosi ad un'arteria sulla gamba di Redazione web Giorgio Simone non ...(Cultura) Scomparso a 100 anni la sera del 21 maggio, il partigiano di Carrara era uno degli ultimi combattenti della Linea Gotica. Durante la guerra, Gori aveva combattuto in Cirenaica e in seguito e ...