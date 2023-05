Giorgio Gaber | ventesimo anniversario dalla sua scomparsa | ecco la novità

Leggi su zon

(Di martedì 23 maggio 2023) In occasione deldi(Milano, 25 gennaio 1939 – Montemagno di Camaiore, 1º gennaio 2003), il suo ultimo album, “Io non mi sento italiano” sarà disponibile in una nuova prestigiosa edizione in vinile.: i dettagli su “Io non mi sento italiano” “Io non mi sento italiano” è un album pubblicato dopo la morte del noto cantautore. Le tracce, in totale, sono sei: Il tutto è falso – 6:41 Non insegnate ai bambini – 4:15 Io non mi sento italiano – 4:51 L’illogica allegria – 4:06 I mostri che abbiamo dentro – 5:55 Il dilemma – 6:12 Il corrotto – 4:34 La parola io – 5:29 C’è un’aria – 6:58 Se ci fosse un uomo – 6:54 Il leitmotiv dei sei singoli è ...