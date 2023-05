Giorgia Soleri triste sui social | “Ho confuso i biglietti aerei” Gli haters si infuriano | “Ho spalato fango fino a ora | vuoi vedere la mia faccia?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) “Ladi una persona che oggi ha comprato duenon rimborsabili scambiando l’aereoporto di andata con quello di arrivo e viceversa e poi è riuscita a prenotare una cena in un ristorante omonimo a 650km di distanza. Voi tutto bene?”. Chi può mai aver scritto questo post?. La poetessa e attivista ha pubblicato su Instagram una foto che la mostra abbastanza affranta per via di questo inghippo cone cene. A commentare ci hanno pensato gli utenti del: “tila miadopo avere, lavato e fatto il mondo per la mia terra tuttae acqua…?”, “Che ...