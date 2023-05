, i tre progetti per la mobilità sostenibile presentati da Milano Serravalle La società ha presentato tre progetti riguardanti la mobilità legati proprio alla rassegna olimpica. Nel corso ...Soffermandosi sui lavori per Milano - Cortina, ha commentato: " Da quando si è insediato il ...ci sia una 'vita dopo le Olimpiadi ' e non ci si concentri solo sulle strutture destinate ai".... rientra tra i progetti pianificati per incrementare l'affidabilità del servizio elettrico nei luoghi di svolgimento deiolimpici e paralimpici 'Milano - Cortina'. L'intervento ...

Giochi 2026, da Milano Serravalle tre progetti di mobilità e manutenzione legati al grande evento QN Motori

La concessionaria delle autostrade attorno al capoluogo lombardo lancia tre iniziative legate alla rassegna a cinque cerchi ...E sono già medaglie tra i 41.965 giovani delle “Aree Olimpiche” insieme guardando a Milano Cortina 2026 con la partecipazione delle più alte cariche dello sport ...