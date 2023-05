Genova | scoppia il caso Mion | si sapeva che il Ponte Morandi rischiava il crollo?

(Di martedì 23 maggio 2023) A quasi 5 anni daldeldiil processo ai responsabili offre nuove agghiaccianti sorprese. “mo che la struttura era a rischio” ha dichiarato in udienza Gianni. Si tratta dell’ex amministratore delegato della holding dei Benetton Edizione, nonché ex consigliere di amministrazione di Aspi (Autostrade per l’Italia) e della sua ex controllante, Atlantia. “Emerse che ilaveva un difetto originario di progettazione e che era a rischio. Chiesi se ci fosse qualcuno che certificasse la sicurezza e Riccardo Mollo mi rispose ‘ce la autocertifichiamo’.” “Non dissi nulla e mi preoccupai. Era semplice: o si chiudeva o te lo certificava un esterno. Non ho fatto nulla, ed è il mio grande ...

la polemica per la sostituzione totale delle alberature di via G. B. D'Albertis, a San Fruttuoso, compresa dall'amministrazione civica nell'elenco dei prossimi interventi "massicci" ...- Il gol di Piccoli al 93' ha regalato all'Empoli l'aritmetica salvezza, ma ha anche rovinato l'ennesima partita della Sampdoria , ormai in Serie B. Alla fine i tifosi doriani non hanno .... Insulti, bestemmie e schiaffi che volano . Questo l'esito di una rissa scoppiata sugli spalti del campo del Baiardo tra i genitori dei ragazzi impegnati in un torneo tra le squadre giovanili, ...

Scuola, gite da mille euro al liceo Colombo di Genova: scoppia la polemica dopo la denuncia della Rete Studen… Il Secolo XIX

"Non accetteremo in silenzio che il Comune finga di doverle sostituire per altre necessità. Siamo in possesso di perizia di vivaisti toscani esperti di alberature da viale che ci conferma il perfetto ...L'allenatore della Sampdoria, ascoltando le belle parole di ringraziamento di Corrado Tedeschi, si commuove e lascia l'intervista ...