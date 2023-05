Gazzetta – Panchina Napoli | dopo Spalletti Benitez | Gasperini e gli altri

(Di martedì 23 maggio 2023) 2023-05-22 09:39:21 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla rosea: Rafa ha il vantaggio di conoscere l’ambiente, il tecnico dell’Atalanta è un vecchio pallino. Apprezzati anche i profili di Italiano e Thiago Motta, poi ci sono i sogni… Silenzi che valgono più di mille parole. Perché quelle dette dai diretti interessati, in questo periodo, non bastano affatto a riempire un vuoto dettato dall’attesa. Almeno su questo Aurelio De Laurentiis e Lucianosono d’accordo. La decisione unanime è stata presa durante la cena di venerdì 12 maggio, quella che il presidente ha definito di “amicizia” e “ringraziamento”. Espressioni che sanno più di addio che di conferma. La fase di stallo apparente proseguirà fino al termine della stagione, il momento ritenuto più opportuno per annunciare la separazione. Nessuno vuole appesantire i giorni che restano, prima ...

Venerdì sera, il jolly dell'Ascoli (di proprietà dell'Atalanta) è entrato dallaal posto di Buchel nello scontro diretto per i playoff perso dai bianconeri a Reggio Calabria, mentre l'...Lukaku, da qualche settimana di nuovo in ottima forma, partirà dalla. PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidianoin formato digitale e G+ solo ...... contro la Salernitana, non è stato portato nemmeno inper non correre alcun tipo di ... PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidianoin formato ...

Panchina Napoli, scatto Benitez e Gasperini: tutte le piste di De Laurentiis La Gazzetta dello Sport

il primo dovrebbe provare a recuperare per poter essere almeno in panchina contro i granata. Niente da fare invece per l’attaccante di proprietà del Milan, che potrebbe farcela per l’ultima (ma non è ...Tour de force per il jolly dell’Ascoli (entrato nel recupero col Brasile) e Ambrosino: impegnati in match decisivi con le squadre sono partiti 24 ore prima dell’esordio iridato ...