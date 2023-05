Gazzetta – Neymar | Psg e United in trattativa per il brasiliano

(Di martedì 23 maggio 2023) 2023-05-22 21:24:49 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla GdS: Secondo il giornale francese, il club parigino non esclude la cessione dele ne sta parlando soprattutto con i Red Devilssì,no. Secondo il quotidiano francese l’Équipe sarebbero già cominciati i colloqui tra il Psg e il Manchesterper l’approdo del giocatore, 31 anni, al club inglese. In particolare, la società francese non ha escluso la cessione del fuoriclasse, che a sua volta non ha mai escluso l’ipotesi di una sua partenza da Parigi. Nel mentre, il Psg avrebbe avviato colloqui con più di un club della Premier League e in particolare con il Manchester, che in più di una circostanza nel recente passato ha ...

sì,no. Secondo il quotidiano francese l'Équipe sarebbero già cominciati i colloqui tra il Psg e ... Leggi i commenti Calciomercato: tutte le notiziedello Sport 22 maggio 2023Certo, domenica basterà pareggiare a Auxerre in caso di sconfitta del Lens a Lorient per formalizare l'undicesimo scudetto, un record in Francia, ma il Psg con Messi,e Mbappé avrebbe dovuto ...... devo invogliarlo, ma non posso dire che ci sono Messi e, se non ci sono. Devo essere ... il corrispondente per la, per dire. Anni fa mi occupavo del segmento di calcio internazionale per ...

L'Équipe ne è sicura: partita la trattativa tra Psg e United per Neymar La Gazzetta dello Sport

Secondo il giornale francese, il club parigino non esclude la cessione del brasiliano e ne sta parlando soprattutto con i Red Devils Neymar sì, Neymar no. Secondo il quotidiano francese l’Équipe ...Sarà un'estate di rivoluzione per il Paris Saint-Germain, pronto a dire addio a diverse delle sue stelle. Lionel Messi in primis, la rottura si è consumata e gli ultimi fischi riservati dal Parco dei ...