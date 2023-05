Gazprom | utile cala del 41 | 4% | cosa dice il bilancio del colosso russo

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 23 maggio 2023) Gli effetti delle sanzioni per l'invasione dell'Ucraina si fanno sentire anche se il gas continua a sostenere le finanze di Mosca I risultati disono un indicatoreper capire il reale effetto delle sanzioni alla Russia per l’invasione dell’Ucraina. Nel 2022 ildel gasha registrato unin calo del 41,4% rispetto all’anno precedente. Una flessione netta, che corrisponde al calo delle forniture verso l’Europa, ridotte dell’80% a fine 2022, solo in minima parte compensate dall’aumento che c’è stato verso l’Est asiatico, anche a causa delle infrastrutture che non sono in grado di sostenere importanti flussi aggiuntivi rispetto a quelli abituali. Il fatto che comunque si stia parlando di 14,2 mld di euro (1226 miliardi di Rubli) evidenzia però come il gas, nonostante il ...