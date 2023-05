Gattino lanciato nel vuoto | il sindaco di Montefusco | “Il colpevole? Ecco la verità”

Benevento . 'Sta circolando in rete un video in cui un ragazzo tiene in mano undi pochi mesi e, come se niente fosse, lo lancia in un dirupo dopo aver detto 'è malato'. Il filmato, che in pochissimo tempo è diventato virale, ha scatenato l'indignazione di tutte le ...Binance US, il principale exchange di criptovalute, hauna funzione di auto - acquisto con ...Meme Coin Big Eyes Coin potrebbe detronizzare PEPE Coin e Shiba Inu La moneta meme del...Il ritrovamento di un povero gattoin un fosso all'interno del trasportino: il piccolo, intrappolato, sarebbe potuto morire. ... un poverosarebbe sicuramente morto per il freddo, per ...

Benevento: gattino lanciato in un dirupo il video sui social Ottopagine

Gattino lanciato nel vuoto, il sindaco di Montefusco: “Il colpevole non vive più qui”. In una nota, Gaetano Zaccaria fa le sue dovute precisazioni in merito al video diffuso sui social, nel quale si v ...Al 13' Milik colpisce la traversa, palla in cielo e sul rimbalzo Bremer spinge Vicario: giusto annullare il gol di Gatti. Netto anche il rigore per ... Proteste bianconere sull'uscita di Vicario ...