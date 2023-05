...interesse da Billstesso. Ci vorrà ancora molto tempo prima di vedere questo agente digitale del futuro in azione, è chiaro: ChatGPT a oggi sta facendo un ottimo lavoro, rendendo...artificiale rivoluzionerà il mondo e aziende come Google e Amazon non saranno più le stesse. A dirlo è il fondatore di Microsoft Billdurante un evento Goldman Sachs e SV Angel. '...artificiale,'allarme di Bill. Secondo Bill, al di là dei timori sugli utilizzi propagandistici e sulla prevedibile emorragia di posti di lavoro ,'utilizzo sempre più ...

Gates: l’Intelligenza artificiale sconvolgerà aziende come Google e Amazon Il Sole 24 ORE