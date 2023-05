Gasperini-Napoli | il tecnico è disponibili ma c’è una condizione

Commenta per primo Con i posti già assegnati ae Lazio , rimangono ancora due slot vacanti in Serie A per la qualificazione alla prossima ... gli uomini di, impegnati contro l'Inter ...Dal 2013 ad oggi, sulla panchina delsolo Maurizio Sarri è rimasto più di due anni. Gian Piero- Nel 2011 De Laurentiis, a casa sua, gli chiese un caffè, e lui gli mostrò le cialde. ...Commenta per primo Con i posti già assegnati ae Lazio, rimangono ancora due slot vacanti in Serie A per la qualificazione alla prossima ... gli uomini di, impegnati contro l'Inter ...

Alvino: “Gasperini Sarebbe un suicidio tattico! E poi non c’entra nulla con Napoli!” Tutto Napoli

L’ex giocatore Giovanni Marchese è intervenuto a ‘Si Gonfia la Rete’, su Radio CRC: ” Chi vedrei meglio sulla panchina del Napoli tra Conte e Gasperini Spalletti ha fatto un grandissimo campionato co ...A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai. Di seguito, un estratto ...