Garbagnate | un anno per la Casa per donne in difficoltà

(Di martedì 23 maggio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color : da più di un, infatti, la Cartitas diocesana ha preso in uso dal Comune l’excantoniera di via Peloritana, al cui interno ha realizzato un centro di accoglienza persole in, centro che è gestito dalla Cooperativa Intrecci. Il Notiziario ha ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Anche quest'tante Amministrazioni comunali insieme ad associazioni, scuole gruppi informali ed ... Lainate e comuni e Parco del Lura 28/05 -Milanese 28/05 Monza Brianza: Carate Brianza ...Anche quest'tante Amministrazioni comunali insieme ad associazioni, scuole gruppi informali ed ... Lainate e comuni e Parco del Lura 28/05 -Milanese 28/05 Monza Brianza: Carate Brianza ...Quest'l'appuntamento è per domenica 21 maggio 2023, ma in diversi comuni le attività sono ... Grandola ed Uniti 27/05 - Bregnano 28/05 Milano: Lainate e comuni e Parco del Lura 28/05 -...

A Garbagnate il primo anno della casa per donne in difficoltà Il Notiziario

Garbagnate, ex ospedale: sfuma l’idea di mettere i migranti. La scorsa settimana riportavamo due notizie che riguardavano l’ex ospedale Santa Corona, che ...Non disposero il Trattamento Sanitario Obbligatorio per una ragazza di 20 anni che poi si è tolta la vita. Due medici del servizio psichiatrico dell’ospedale di Garbagnate che in primo grado erano sta ...