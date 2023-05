Galeone | Punterei sul ritorno di Benitez perchè conosce la piazza | perdere Spalletti è un errore

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 23 maggio 2023) A Radio Kiss Kiss Napoli durante "Radio Goal" è intervenuto Giovanni, ex allenatore. Di seguito le sue dichiarazioni: “è un, ha fatto due anni, ha raggiunto il massimo. Volevo telefonargli o incontrarlo, per capire i motivi di questa scelta. Tra i nomi che si fanno iosuldiperchéla, è stato il primo a dare un’impronta europea agli azzurri. Ha modificato la mentalità con la suanza di calcio. Non credocambi idea perché fin qui non l’ha mai fatto. Non sono mai stato uno juventino. Fare a meno anche di Osimhen? Difficile, molto difficile trovare un giocatore e un centravanti del genere, con i suoi ...