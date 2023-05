Galeffi | in attesa del tour estivo ecco il singolo Nirvana Van Gogh

(Di martedì 23 maggio 2023) Indella data zero del BelvedereLiveannuncia il nuovoVanMancano pochi giorni all’inizio del BelvedereLive, manon poteva non regalare nuova musica ai suoi fan ed è così che questo venerdì 26 maggio usciràVan(Capitol Records/Universal Music Italy), il suo nuovoprodotto dai Mamakass. Disponibile da oggi il pre-save al seguente link: https://capitol.lnk.to/NVG. Una traccia che continua il percorso di sperimentazione ed esplorazione iniziato con l’album Belvedere, ma che come lo stesso artista va oltre, alla ricerca costante di qualcosa di nuovo, evolvendosi, ma mantenendo ...

...15 a Melpignano - ingresso 28,75 euro ), e indella line up completa, vengono svelate altre ... Cristiano Godano, Paolo Benvegnù, Roberto Angelini, Bud Spencer Blues Explosion, Coma_Cose,,......due ruote che hanno preso parte alla pedalata organizzata dal Comitato Locale di tappa in... Da non perdere il 4 maggio Savignano dei libri in Salaalle 21, il 5 maggio la Cena spettacolo ...... è al lavoro per ascoltare e selezionare i brani che i papabili Big hanno presentato, indi ... Matteo Bocelli , Cosmo , LDA , Lazza , Bresh ,e Sissi o Vasco Brondi . Tornano all'Ariston ...