Gagliardini | addio Inter | offerte Monza e Lazio | ma c'è l'ipotesi di un clamoroso ritorno

INTERMANIA:CHE BRUTTA FINE, E' SOLO L'INIZIO PER CASADEI MODELLI E IDOLI - 'Da piccolo sono cresciuto con Kakà, ma crescendo ho capito che le caratteristiche non sono proprio le stesse...... allora le ragioni dell'vanno ricercate nel rapporto con Aurelio De Laurentiis . Un rapporto ...possesso palla conta ha dichiarato Spalletti parlando dell' espulsione dell'interista...André Onana (LaPresse) - Calciomercato.itIl club nerazzurro, chiamato in estate a rimpiazzare numericamente l'a costo zero di Roberto, non sembra però essere convinto dell'...

Gagliardini, addio a giugno. Due le possibili destinazioni Io Tifo Inter

Tornare dove tutto è iniziato, per riprendere i fili del discorso. Roberto Gagliardini è al passo d'addio con l'Inter, un commiato mesto e triste, culminato con l'ingenua espulsione rimediata in poco ...Lecce, ressa per Morten Hjulmand. Il centrocampista danese nel mirino dei grandi club italiani ed esteri, tutti dettagli sul futuro del ragazzo ...