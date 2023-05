(Di martedì 23 maggio 2023) Da venerdì 26 maggio 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in vinile “” (BLOODONTHETRACKS),didi GAE. “” è composto da dieci brani per una durata complessiva di 55 minuti circa ed è stato composto e registrato a Milano tra il 2020/2022. Dopo gli eventi degli ultimi anni, in particolare la pandemia di COVID-19, il mondo sembra ripartito più veloce di prima. Le persone apparentemente più forti e sicure di se stesse, con l’ossessione del benessere sembrano aver trovato il giusto equilibrio per una felicità duratura. Gaecon la sua musica sembra andare esattamente nella direzione opposta, cercando di descrivere un altro lato della nuova società. Nella sua musica si ...

... Isola, corso Como,Aulenti, Garibaldi, Brera, Arco della Pace, via Lazzaretto, via Melzo, Ticinese, Darsena e Navigli, via Sarpi, via Leonardo Dae Bicocca. Tra il 2021 e il 2022 sono ...... si trova un altro luogo legato alla figura del genio da. È la Vigna di Leonardo , da pochi ... Questi giganti - un palazzo è alto 78 metri, l'altro 111 - dominano la piazzaAulenti, altro ......di vedere la città perché ci permette di osservarla con gli occhi del visionario Leonardo da. ... Le tappe da inserire in questo nuovo itinerario sono PiazzaAulenti , Parco Sempione, il ...

Gae Vinci: “Lonely Ballads” è l'album di debutto – Italia News Ultime ... Italia News

E' avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Gae Aulenti. Il piccolo stava giocando con altri bambini quando una 22enne lo ha afferrato portandolo con sé verso la stazione di Porta Garibaldi. L' ...Palermo, sta organizzando e promuovendo numerose iniziative in occasione del trentunesimo anniversario della strage di Capaci.