Furto sacrilego nella Chiesa di San Biagio a Marina di Minturno | due uomini fermati

(Di martedì 23 maggio 2023)– Giovedì 18 maggio intorno alle 14 hanno rubatodidi, hanno scassinato un candeliere e rubato le offerte stimate in circa 150 euro. Il parroco don Maurizio Di Rienzo ha sporto regolare denuncia allegando video dell’impianto di videosorveglianza. Nei giorni seguenti, in particolare sabato 20 maggio al mattino continuavano L'articolo Temporeale Quotidiano.

Il responsabile delè stato prontamente identificato e portato alla caserma dai Carabinieri . Di conseguenza, il quadro di Gesù Misericordioso che era stato rubato è stato restituito ...Il responsabile del colpo, tuttavia, è stato subito individuato e condotto in Caserma da Carabinieri. Il lieto fine Il quadro di Gesù Misericordioso che era stato sottratto, dunque, è stato ...Atto, dettato, probabilmente, da odio immotivato 'spacciato' per passione calcistica. Ignoti, infatti, hanno portato via la calza del Napoli dalla lapide di un giovane defunto, a cui quella ...

Furto sacrilego nella Chiesa di San Biagio a Marina di Minturno, due ... Temporeale Quotidiano

Nei giorni scorsi è stato registrato l’ennesimo furto sacrilego presso una delle storiche chiese di Minturno, ovvero San Pietro. Ignoti, si sono introdotti nel luogo di culto e hanno preso di mira la ...Il tentato furo è avvenuto a Mariconda, la persona che aveva rubato il quadro di Gesù Misericordioso dalla cappella della chiesa non è riuscita però a ...