Si è trattato di unscontrotra il mezzo guidato dal ragazzo e un'altra automobile. Coinvolte nell'incidente anche una madre e sua figlia. In totale, le persone coinvolte nell'...Altra tragedia sulla strada: nel pomeriggio di venerdì 25 novembre, a Chieuti (comune in provincia di Foggia ). per cause ancora da accertare, si è verificato un' sulla Statale 16.tra un furgoncino e un camion, ci sono vittime . L'intervento dei soccorsi . Tragedia stradale anche a Capoterra .tra un furgoncino e un ...Si è trattato di unscontrotra il mezzo guidato dal ragazzo e un'altra automobile. Coinvolte nell'incidente anche una madre e sua figlia. In totale, le persone coinvolte nell'...

Frontale terrificante nella notte: muore una donna, quattro feriti Today.it

Due persone, un giovane di 24 anni e una donna di 33, sono rimaste uccise in un incidente stradale accaduto stamani intorno alle 7 a Turbigo, nel ...Un frontale terrificante: sfiorata la tragedia a Cittadella (Padova). Due persone sono in gravi condizioni dopo un drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera alle 19,30 in via Nova. Secondo una ...