... lo ha detto questa mattina Silvia, capogruppo IV Commissione Attività Produttive in Senato, intervenuta al The Watcher Talk promosso da The Watcher Post in occasione dei 25 anni di Corepla.

Fregolent (IV): Difendiamo riciclo contro regolamento Ue riuso - Il ... Il Sole 24 ORE

Tra l'altro il riuso comporta l'utilizzo di grandi quantità di acqua per il lavaggio degli imballaggi e questo non è coerente con i criteri di sostenibilità", lo ha detto questa mattina Silvia ...