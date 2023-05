L'Inter continua a seguire la pista che porta a Davide, come indicato dall'AD Marotta. Il percorso ottimo in Champions ha migliorato la situazione ... fino a Oristanio, c'è un tesorettoi ...... specialmente per il reparto difensivo, su un profilo in particolare: ' Scalvini eSono ... LE ORME DI BASTONI E LA CARTA FABBIAN - Primo su tutto, la conoscenza del collega Bastoni,i suoi ...... ma trattative ferme' L'Inter guarda già al futuro e sul taccuino ci sono due nomi,e ... Il rapportoFederazione e singoli club, che è già ottimo, deve essere ancora più forte. I talenti in ...

FcIN - Marotta non bluffa, l'Inter è su Frattesi e il giocatore gradisce: i ... Fcinternews.it

ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Frattesi tra Inter e Napoli: ADL pronto a trattare per il centrocampista. L'edizione odierna del quotidiano fa il punto della ...Un intreccio di calciomercato tra Juventus e Milan. Colpi in arrivo con la decisione decisiva di Stefano Pioli: la novità Le idee di calciomercato sono già nell’aria in vista della prossima stagione.