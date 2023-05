Frasi sulla rabbia | per imparare ad affrontarla e farla diventare una risorsa

Leggi su dilei

(Di martedì 23 maggio 2023) Si sa, il risentimento e la delusione sono sentimenti che rischiano di avvelenare l’anima, a meno che lenon ci aiutino a razionalizzare le emozioni negative. In questo modo possiamo trasformarle in risorse positive per affrontare un momento no e per ripartire da zero. Forti più che mai. Una storia d’amore che finisce, il tradimento di un’amica, l’abbandono di un familiare. Possono essere tanti i motivi che ci spingono a provare risentimento verso coloro che credevamo non avrebbero mai potuto farci del male. È una fase normale, ma che va superata per ritrovare la serenità. Ecco perché DiLei ha deciso di raccogliere gli aforismi e le citazioni più significativi sui quali riflettere.e delusione I sentimenti negativi non sono mai isolati, non ...