Francesco Totti avvistato a Sabaudia e San Felice Circeo | continua a girare gli spot della Volkswagen

(Di martedì 23 maggio 2023) Tornano gli avvistamenti disul litorale pontino, con il giocatore che stando aglipubblicitari delle auto elettriche. I residenti locali, in quest’occasione, lo hanno visto in azione nei territori balneari die poi San, con l’ex giocatore intento a pubblicizzare i nuovi veicolifamosa industria automobilistica tedesca.sul litorale pontino per laLa collaborazione tra l’ex capitanoRoma e la, va ormai avanti da mesi. Già ai Mondiali di calcio del Qatar,era stato ...

Commenta per primo A margine di un evento tenutosi alla stazione di Termini, l'ex capitano giallorossoha parlato delle finali che interesseranno le squadre italiane in questa ultima parte di stagione, soffermandosi ovviamente anche su quella di Europa League che disputerà la Roma. Ecco ...E ad attendere il Frecciarossa con a bordo il trofeo alla stazione Termini c'era anche, ex capitano della Roma che questa competizione l'ha vinta nel 2007 e nel 2008 superando in ...Cosìcommenta - a margine di un evento Frecciarossa alla stazione Termini in vista della finale di Coppa Italia - la nuova classifica dopo la penalizzazione di dieci punti inflitta ...

Francesco Totti e Noemi Bocchi traslocano all'Eur, saranno vicini di casa di... Ilary Blasi: la coppia cerca u leggo.it

A margine di un evento tenutosi alla stazione di Termini, l'ex capitano giallorosso Francesco Totti ha parlato delle finali che interesseranno le squadre italiane in questa ultima parte di stagione, ...Cristian Totti e Melissa Monti nel pubblico dell'Isola Cristian Totti, il figlio di Ilary Blasi, il primogenito nato dal matrimonio con Francesco Totti, questa sera partecipa alla sesta puntata ...