Chiamato da Giorgetti, lascia il Mimitè il nuovo amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e della Zecca dello Stato e lascia la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, televisivi radiofonici ...L'Assemblea degli azionisti ha indicato Paolo Perrone nella carica di presidente enel ruolo di amministratore delegato. Nel Cda, oltre a Mele, ci sono i consiglieri Stefano Corti e ...Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,amministratore delegato L'Assemblea degli azionisti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa ha nominato il nuovo Cda dell'Ipzs indicando Paolo Perrone nella carica di ...

Francesco Soro ad del Poligrafico dello Stato Primaonline

Francesco Soro è il nuovo amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico e della Zecca dello Stato e lascia la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, televisivi radiofonici ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...