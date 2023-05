Francesca Morvillo | chi era la magistrata e moglie di Falcone morta nella strage di Capaci

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 23 maggio 2023) Erano le 17.58 del 23 maggio 1992 quando Cosa Nostra fece esplodere una bomba di 500 chili di tritolo sull’autostrada al chilometro 5 della A29, nei pressi dello svincolo di-Isola delle Femmine, nei pressi di Palermo. Insieme al giudice Giovannisaltarono in aria anche la, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Da 31 anniviene definita “ladi”, ma è stata più di questo: una, una delle prime donne in Italia a ricoprire quel ruolo, anche lei protagonistalotta alla mafia siciliana. L’unica nell’Italia delle stragi. Eppure negli anni la narrazione non le ...