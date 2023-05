Foschi | Accardi dirigente di grandi qualità | su Giuntoli e Spalletti

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 23 maggio 2023) Rino, direttore sportivo, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio. Ecco le sue parole: Pronostico sulla finale di Coppa Italia? “Ho degli amici da una parte e dall’altra… Se dici quel che pensi rischi di fare la figura del mago per qualcuno. Sarà una partita bellissima ma il tecnico di una delle mie squadre è, per me, è come un figlio. Vincenzo Italiano lo comprai da ragazzino al Verona per 120 milioni di lire. Sogliano stava per soffiarmelo ma lo ritrovai a Padova qualche anno dopo. Anche Inzaghi è un amico ma il tecnico viola è un ragazzo che ho sempre seguito per tutta la carriera. Ciò detto, considero Italiano un mio faro”. La perdita dipuò considerarsi, per il Napoli, peggiore di quella del tecnico? “Ne sono convinto. Quella dinon sarà un addio facile. ...