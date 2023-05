Forte calo dei guadagni di Gazprom Ma il colosso russo incamera profitti per 15 | 8 miliardi | come nel 2019

(Di martedì 23 maggio 2023) Nel 2022 l’utile netto di, ilstatale del gas, si è ridotto del 41% rispetto all’anno precedente, fermandosi a 15,8di dollari. Lo riferisce l’agenzia Interfax citando i dati resi noti dal consiglio di amministrazione, che ha raccomandato di non distribuire dividendi. Questo nonostante l’impennata dei prezzi del gas che ha caratterizzato soprattutto la fase centrale dell’anno, a partire dall’invasione dell’Ucraina sino al picco di oltre 300 euro al megawattora raggiunto alla fine della scorsa estate. Contestualmente però sono stati ridotto i flussi verso l’Europa, in alcuni casi quasi azzerati, compensando solo parzialmente il mancato export con l’aumento dell’invio dell’idrocarburo verso nuove destinazioni, a cominciare dalla Cina. Nel, ultimo anno che può essere considerato di ...

La quota di agenti che hanno concluso almeno una transazione è in- si legge - sebbene si ... Per contr o, i canoni di affitto correnti e attesi sono segnalati inrialzo. Le attese sulle ...La quota di agenti che hanno concluso almeno una transazione e' in, sebbene si mantenga su ... Per contro, i canoni di affitto correnti e attesi sono segnalati inrialzo. Le attese sulle ...Comparto del lusso, ina Milano in tutta Europa. L'indice europeo cede il 2,9%: Brunello Cucinelli cede il 2,5%, Moncler - 2,6%. Giù anche Ferrari a - 2,8%. Juventus sotto pressione ma il ...

New York: RealReal in forte calo LA STAMPA Finanza

L'indice tedesco dei responsabili degli acquisti (Purchasing managers' index, Pmi) del settore manifatturiero di maggio è a 42,9 punti, contro una previsione di 45 e i 44,5 punti di… Leggi ...Le azioni di Zoom Video stanno scendendo dopo che l'azienda ha divulgato i risultati finanziari del primo trimestre ...