(Di martedì 23 maggio 2023) In Australia si lavora per mettere al riparo la produzione mondiale di. Non tutti lo sanno, infatti, ma la varietà Cavendish – che rappresenta più o meno metà del mercato globale – è attualmente minacciata dal fungo Fusarium Oxysporum f. sp. cubense tropical race 4 (TR4), responsabile di...

Per Foggia e per tutti i suoi tifosi, che ieri sera hanno assistito a qualcosa di... Che sia stato per una notte, o per tutto il corso del torneo lo scopriremo. Resta il fatto che a Foggia ...... che è quello del campionato dove siamo stati arrendevoli troppo, ma ci sono questi ... Marotta applaude anche la Fiorentina : 'Sono contento per Italiano,l'ultimo degli allenatori a ...In un articolo Sam Altman Ceo di OpenAi chiede qualcosa di simile all'Agenzia internazionale per l'energia atomica.i robot non ci ruberanno il lavoro, non molto, ma ridurranno quasi sicuramente le opportunità degli individui. Ne è un esempio la piattaforma Bing Image Creator, basata sulla tecnologia ...

Forse presto non avremo più banane Today.it

In un articolo Sam Altman Ceo di OpenAi chiede qualcosa di simile all'Agenzia internazionale per l'energia atomica.