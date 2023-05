Formula 1 - Livree speciali in passerella a Monaco

... mentre la monoposto sarà divisa in arancione, bianco e nero, per richiamare i colori delle... e ovviamente la MP4/2 di Alain Prost che vinse sulle strade del Principato in1, la prima ...... portando in pista la combinazione di tre iconichevincenti per il Gran Premio di Monaco del ...immaginare un modo migliore per vivere il mio primo Gran Premio di Monaco come pilota di1 ...Il bianco ghiaccio invece è stato ripreso dalla McLaren MP4/2 di1, capace di vincere la ... il 28 maggio, sfoggeranno 4 diversespeciali . Brown: "Orgogliosi di celebrare la storia ...

Ennesimo record nel mirino per la scuderia Campione del Mondo in carica ma il Cavallino, nelle qualifiche a Monte Carlo, può diventare un serio problema ...Il nero, il bianco e il papaya sono i tre colori celebrativi della celebre Triple Crown, realizzata nel 1974, 1984 e 1995. Si tratta della celebrazione che la McLaren ha voluto fare quest’anno della t ...