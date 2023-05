(Di martedì 23 maggio 2023) Effetto domino che rovina i piani della scuderia, dopo la cancellazione di Imola salta un passaggio decisivo della stagione PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ladella cancellazione del Gran Premio di Imola ha generato uno sconforto diffuso, non solo tra gli appassionati di1 ma anche tra le squadre direttamente coinvolte. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Opportunamente è stato sospeso il Gran Premio di1 in programma per ieri a Imola, ... Lavicenda dell'alto Adriatico è stata, osservata ex post, un evento che avrebbe potuto spezzare le ...Antonela, tifosa di1 era partita dall'Uruguay per assistere dal vivo al GP dell'Emilia - Romagna. Una volta arrivata in Italia lasorpresa: l'annullamento della gara a causa dell'emergenza provocata dal ...Non abbiamo altre parole per descrivere questapagina per il mondo della musica. Al contrario il circus della F1 ha brillato per solidarietà: Stefano Domenicali, ceo delOne Group, ha ...

Formula 1, brutta notizia per i tifosi Ferrari: rivelazione traumatizzante Sport News.eu

La conformazione singolare e complessa del circuito di Montecarlo, che ospiterà la prossima gara, rende difficile valutare l’effettiva efficacia delle modifiche apportate ai bolidi, questo il motivo ...Il pilota olandese dell'Alphatauri ha documentato tutte le difficotà vissute sulla sua pelle nelle due giornate di grave maltempo che hanno colpito l'Emilia Romagna ...