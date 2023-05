Formazioni Inter-Fiorentina | chi gioca la Finale di Coppa Italia 2023? Ballottaggi e certezze

Leggi su oasport

(Di martedì 23 maggio 2023) Mercoledì 24 maggio, con inizio alle ore 21.00, in gara unica allo “Stadio Olimpico” di Roma ci sarà laditra ladi Vincenzono e l’di Simone Inzaghi. Sono due squadre che non solo hanno fatto un grande cammino nellanazionale, arrivando all’ultimo atto, ma hanno anche dato lustro al nostro calcio in Europa, arrivando indi Conference League i viola e di Champions League i nerazzurri. Le scelte degli allenatori Vincenzono non ha tanti dubbi e tante cose a cui pensare a differenza di Simone Inzaghi. Lain campionato non ha possibilità di raggiungere l’Europa e deve solo cercare di non perdere nessuno per ladi Praga del 7 ...