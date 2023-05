Fontana dei Dioscuri | sai che originariamente era disposta diversamente?

Leggi su funweek

(Di martedì 23 maggio 2023) Ladeiha una lunga storia che in pochi conoscono. Si tratta del monumento situato in Piazza del Quirinale, originario della fine del 500 e ristaurato intorno al 1800. Oggi èin modo completamente diverso rispetto all’inizio: scopriamo tutti i dettagli al riguardo. LEGGI ANCHE:–Ladeial Quirinale: sai chi erano Castore e Polluce?dei, storia e curiosità La sua storia ha inizio alla fine del ‘500 con il restauro dell’Acqua Felice: si trattava di una riqualificazione per una ramificazione sotterranea secondaria del condotto affinché venisse consentito l’approvvigionamento idrico del colle con la costruzione di fontane che avessero lo stesso scopo. A quei tempi l’edificio era la dimora estiva del ...