Fondazione Milan | al via percorso inclusivo ‘Nessuno in panchina’

Leggi su sportface

(Di martedì 23 maggio 2023) Dotare gli allenatori e i tecnici sportivi delle associazioni sportive operanti nella Regione Friuli V.G. di strumenti per rendere più accessibile la pratica sportiva per i giovani con disabilità fisico-intellettiva o che vivono in situazioni socioeconomiche sfavorevoli. Questo è l’obiettivo del progetto “Nessuno in Panchina”, promosso daPietro Pittini, con il patrocinio di Sport for Inclusion Network, e che avrà luogo il 23 e il 24 maggio presso l’impianto sportivo dell’ASD Zaule Rabuiese ad Aquilinia. “L’attenzione per il tema dell’inclusione fa parte della missione quotidiana diche, attraverso alleanze territoriali, sostiene e sviluppa opportunità per bambini e ragazzi affinché possano vivere pienamente la bellezza dello Sport in contesti adatti a ...