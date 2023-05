Foggia | il presidente Canonico | “Ringrazio i tifosi per il meraviglioso sostegno alla squadra”

Leggi su sportface

(Di martedì 23 maggio 2023) “per ilgarantito. In campo contro l’Audace Cerignola non c’era un dodicesimo calciatore qualunque, c’era un campione con una forza ed un cuore ineguagliabile: il tifo deini! Quando si è uniti, nessuna impresa è impossibile!!”. Sono le parole deldelNicoladopo l’impresa dei rossoneri, che ieri hanno vinto 3-0 contro il Cerignola segnando due gol nei minuti di recupero e qualificandosi così al secondo turno dei play-off nazionale di serie C. All’andata era finita 4-1 per l’Audace Cerignola e questo aveva provocato una durissima reazione deini che avevano preso d’assalto il pullman ...