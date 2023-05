Focus sul bagaglio a mano | i migliori zaini | trolley e borsoni da scegliere ora per partire subito

Leggi su gqitalia

(Di martedì 23 maggio 2023)se le prenotazioni ormai sono state fatte e se ogni weekend da qui a settembre è già uno slot sicuro in cui prendere il largo senza se e senza ma. La scelta del borsone da viaggio deve fare i conti con le abitudini e le tipologie di vacanze predilette ed è fondamentale quanto la pertinenza del proprio contenuto. Ad esempio unpiccolo, ideale per viaggi in treno e in aereo brevi, sarà ancora più azzeccato e performante se lo si sceglierà in base al tema colore brillante declinato su scocca ultra resistente. Così vuole il trend 2023. E quella stessa palette vitaminica contamina anche i bagagli atrasversali come il marsupio XL e lo zaino: un tripudio di materiali e dettagli che arrivano direttamente dal mondo dell’escursionismo sprigionano good vibes ai viaggi on the ...