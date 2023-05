Floridia - Solarino | arrestati gli autori di furti commessi ai danni di commercianti

... in quanto ritenuti responsabili dei furti commessi, nei mesi scorsi, in danno di una tabaccheria, una lavanderia e un distributore carburanti, di. Dopo le formalità di rito, il ...... in quanto ritenuti responsabili dei furti commessi, nei mesi scorsi, in danno di una tabaccheria, una lavanderia e un distributore carburanti, di. Dopo le formalità di rito, il ...Erano il 'terrore' dei commercianti: presi di mira in poco tempo una tabaccheria, una lavanderia e un distributore di carburanti, tra. Dopo le indagini, i Carabinieri hanno ...

Floridia-Solarino, arrestati gli autori di furti commessi ai danni di ... La Gazzetta Siracusana

I Carabinieri della Tenenza di Floridia unitamente a quelli della Stazione di Solarino, a seguito di attività d’indagine, hanno arrestato un pregiudicato di 33 anni e un 24enne, entrambi di Floridia, ...Due floridiani sono stati arrestati dai Carabinieri perchè ritenuti responsabili di diversi furti. Erano il "terrore" dei commercianti: presi di mira in poco tempo una tabaccheria, una lavanderia e un ...