L'avevano paragonato anche al bimbo delle confezioni Kinder di una volta. In effetti la somiglianza c'era, ma con una grande differenza: quel bambino sorrideva. Charles Deinvece il sorriso l'ha perso presto. Da mesi, ormai, l'espressione che viene immortalata quando Pioli decide di metterlo in campo è sempre la stessa: impenetrabile, immobile. Una maschera ...... però, ricordano anche come Maldini abbia investito gran parte di quel budget per ingaggiare Charles De, talento costato 35 milioni di euro e che, al momento, s'è rivelato un. Come ...Maldini a ragione fa scudo alla scelta di De, finora un, che però ha diritto almeno a un test d'appello. Poi ricorda: "Sarebbe stato molto più semplice e meno oneroso andare su un ...

Flop De Ketelaere, ora anche per Pioli è cedibile. E il Monza osserva... La Gazzetta dello Sport

MILAN – Maignan 6; Calabria 6,5, Thiaw 6,5, Tomori 6 (36' st Kjaer s.v.), Theo Hernandez 6 (36' st Ballo-Touré s.v.); Krunic 6, Tonali 7 (36' st Pobega s.v.); Messias 5,5 (15' st Saelemaekers 6,5), ...De Ketelaere è stato il flop stagionale, ma l'investimento fatto nell'estate del 2022 merita una considerazione in più e un'altra chance. Diverso il discorso per Dest, Vranckx e Adli che il campo lo ...