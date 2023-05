Flavio Parenti svela la verità sul suo personaggio in Il Paradiso 8 | Tancredi è un vero mostro

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 23 maggio 2023) La soap opera de Ildelle signore sta per tornare in onda con la sua ottava stagione e tra i volti di punta ci sarà ancora una voltanel ruolo del misterioso. Le riprese inizieranno a fine maggio e i fan sono in trepidazione per scoprire cosa succederà alinterpretato dall'attore, sempre più amato dal pubblico. In questo articolo scopriremo quali sono le novità e le sfide cheaffronterà sul set durante la stagione estiva. Di cosa parliamo in questo articolo... L'appuntamento con 8 torna in onda su Rai 1 nel primo pomeriggio da settembre. Le riprese della soap cominceranno il 29 maggio, contra i protagonisti. Gli attori saranno impegnati per tutta l'estate. Le prime prove trucco e ...