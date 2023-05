Roma, 23 maggio 2023a Palazzo Chigi und'intesa triennale tra FS, MIT, MIMiT e DTD per fibra e 5G sulla rete del Gruppo FS. Il servizio. / FS Newsdi Max Vismara VITERBO -ild'intesa tra Coni e Comune di Viterbo Oggi pomeriggio la sottoscrizione del documento nella sala stampa Andrea Arena dello stadio Rocchi alla palazzina. Ad apporre la firma sul ...- - > .ild'intesa per favorire la diffusione di reti di nuova generazione , sia in fibra ottica sia in 5G, su tutto il territorio italiano, valorizzando la capillarità dell'infrastruttura ...

Firmato protocollo per fibra e 5G sulla rete del Gruppo Fs - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Firmato il protocollo d’intesa, dal governo 550 milioni. Ferraris: grazie a noi un servizio ad aree poco coperte ...Firmato a Palazzo Chigi un Protocollo d'intesa triennale tra FS, MIT, MIMiT e DTD per fibra e 5G sulla rete del Gruppo FS. Il servizio. / FS News (Alexander Jakhnagiev) ...