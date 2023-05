Firenze | vandalizzato l’iconico “Taxi di Zia Caterina” che accompagna i bimbi in ospedale

Leggi su tpi

(Di martedì 23 maggio 2023) Nel 2011 perse il suo compagno, Stefano, per un tumore: da quel giorno “zia”, nome con il quale si è fatta conoscereBellandi, viaggia con il suodecorato e colorato per trasportare bambini malati all’Meyer di. L’auto, parcheggiata nel Giardino dell’Orticoltura del capoluogo toscano, è stata però vandalizzata nella notte. “Gentilmente chiediamo a chiunque abbia informazioni di farci sapere chi è stato e soprattutto per quale motivazione a vandalizzare il mio primo– ha scrittosui social – donatomi direttamente dal mio Stefano, che ho regalato alla città died è esposto al Giardino dell’Orticultura. Se avete informazioni scrivete alla mia mail”. Non si tratta del veicolo utilizzato da ...