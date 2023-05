Fiorentina-Inter | rivedi la conferenza stampa di Simone Inzaghi VIDEO

(Di martedì 23 maggio 2023)ladi, che ha parlato da Roma alla vigilia della finale di Coppa Italia 2022/2023. Il tecnico dei nerazzurri ha presentato la sfida dell’Olimpico, parlando del percorso fatto per arrivare fin a quest’appuntamento, ma anche del momento di forma della squadra. In alto ilcon le sue parole. SportFace.

Roma, 23 maggio 2023 Il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale le due squadre finaliste della Coppa Italia,. All'incontro Mattarella indossa una cravatta viola (colore della squadra toscana). / QurinaleLe parole di Cristiano Biraghi, capitano della, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Cristiano Biraghi, capitano della, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Quando la partita sarà finita non avremo rimpianti. Faremo il massimo, non so se vinceremo o perderemo ...... che ha visto la squadra incontrare il presidente Sergio Mattarella , nel corso della conferenza di presentazione della finale di Coppa Italia contro la, il tecnico dell', Simone ...

Inzaghi su Fiorentina-Inter: "Resto al 100%, mai sentito precario" Tuttosport

La Curva Fiesole, tramite social, ha rilasciato tutte le indicazioni per la coreografia di domani sera in occasione di Fiorentina-Inter. La scenografia comprenderà l'intera Curva Sud, ossia, oltre a ...Big match a San Siro tra l’Inter, terzo, e l’Atalanta ... Importante anche l’incontro che mette di fronte due finaliste delle Coppe Europee, Fiorentina – Roma. Per quanto riguarda la lotta per ...