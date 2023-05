Fiorentina-Inter | MVP della finale premiato da Socios! Non unica iniziativa

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 maggio 2023)edsi sfideranno domani sera all’Olimpico: in palio la Coppa Italia 2022/2023. L’MVPfinalissima saràdallo sponsor Socios.com. Non l’MVP – L’mercoledì si gioca la Coppa Italia contro la. Per il secondo anno consecutivo l’MVP del match sarà, in campo, da Socios.com. Non l’per la gara: «Per il secondo anno consecutivo, al terminegara, saràsul terreno di gioco dello stadio “Olimpico” di Roma l’MVP powered by Socios.com, che sarà assegnato al miglior giocatoresfida, sulla base delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai ...