Fiorentina-Inter | minuto di silenzio per vittime alluvione Emilia-Romagna

(Di martedì 23 maggio 2023) La FIGC ha disposto undiprima di, finale di Coppa Italia, per mostrare vicinanza alla popolazione dell’, duramente colpita da unin questi giorniDI– “pretando il comune senso di vicinanza che unisce l’o Paese alla popolazione della regione, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, d’intesa con la Lega di Serie A, ha disposto undi raccoglimento per onorare la memoria delledell’prima della finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma ...

Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla alluvione in Emilia - Romagna, ricevendo le squadre di, finaliste della Coppa Italia. "Sono migliaia", ha ricordato ...Così il Capo dello Stato ricevendo al Quirinaleimpegnate domani nella finale di Coppa Italia.Commenta per primo Laha diramato la lista dei convocati per la finale di Coppa Italia contro l', in programma mercoledì 24 maggio alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma: nell'elenco di Vincenzo Italiano ...

Il capitano e difensore della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha preso la parola nella sala stampa dello stadio Olimpico alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Inter: ...Sarà lo sport sul grande schermo, con la proiezione della finale di Coppa Italia Fiorentina - Inter a inaugurare mercoledì 24 maggio “La Limonaia Summertime”, la programmazione estiva curata ...