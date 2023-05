Fiorentina-Inter | le scelte di Inzaghi già chiare da Napoli – CdS

(Di martedì 23 maggio 2023) Ledi Simonepersono già state chiarite dal tecnico durante la partita contro il, lo conferma anche il Corriere dello Sport.– Edin Dzeko è in vantaggio su Romelu Lukaku, che sarà la chiave nella ripresa diper sfruttare la profondità e la stanchezza dei difensori viola. Il bosniaco è tornato in splendida forma, il belga ha segnato 9 dei suoi 11 gol del 2023 nel secondo tempo. A centrocampo Simonedeve pregare che non ci siano altri infortuni oltre a quello di Henrikh Mkhitaryan. Contro ilsi è dimostrata ancora una volta l’inadeguatezza di Roberto Gagliardini e l’inesperienza di Kristjan Asllani. Al Maradona il piacentino ha mandato ...

Tre italiane in campo per la finale di tre coppe europee Afp Tre italiane in campo per la finale di tre coppe europee. Si tratta di, Roma e, rispettivamente impegnate in Champions League, Europa League e Conference League . Ecco chi sono gli arbitri scelti per le tre finali. Sarà il polacco Szymon Marciniak l'...SEGUI LA DIRETTALa, dopo aver conquistato l'accesso nella finale di Conference League, si prepara ad affrontare una nuova sfida contro l'nel match valevole per la finale di Coppa Italia 2022/2023 . La ...

Domani si troveranno l’uno di fronte all’altro, poi si sposteranno sui rispettivi palcoscenici europei, Champions e Conference League, per giocarsi un altro trofeo. Inzaghi e Italiano, ...Inzaghi sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Fiorentina-Inter, match della finale di Coppa Italia 2022-2023. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possib ...