Fiorentina-Inter | Italiano oggi in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di martedì 23 maggio 2023) La, dopo aver conquistato l’accesso nella finale di Conference League, si prepara ad affrontare una nuova sfida contro l’nel match valevole per la finale di Coppa Italia 2022/2023. La compagine toscana va a caccia di un trofeo che manca ormai da troppo tempo, per mettere la ciliegina sulla torta di una stagione davvero incredibile. Il tecnico viola Vincenzoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di martedì 23 maggio alle ore 18:45 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Con le sue idee ha portato laalla doppia finale: coppa Italia (domani contro l') e Conference (il 7 giugno contro il West Ham a Praga). Per non parlare della valorizzazione degli ...Qualificazione che peraltro potrebbe arrivare anche mercoledì se l'battesse lain finale di Coppa Italia, rendendo valido per la Conference il settimo posto dei bianconeri, ...Sabato alle 18 la Roma è di scena al Franchi contro la, a quattro giorni dalla finale di Europa League contro il Siviglia, alle 20.45 l'Atalanta gioca al Meazza contro l'. Domenica ...

La Fiorentina, dopo aver conquistato l’accesso nella finale di Conference League, si prepara ad affrontare una nuova sfida contro l’Inter nel match valevole per la finale di Coppa Italia 2022/2023. La ...Per Inter e Fiorentina è già tempo di tornare in campo. A pochissimi giorni dalle gare del 36esimo turno di Serie A, nerazzurri e viola si sfidano nella finale di Coppa Italia. La partita, in programm ...